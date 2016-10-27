Kaldır bakalım kolunu!
Yasin, tavlada De Jong’dan sonra eşine de farklı yenildi.
Yasin Öztekin'in tavla da yüzü gülmüyor. De Jong'a 5-2 kaybeden ve "Olabilir yani" mesajını paylaşan tecrübeli futbolcu, dün de eşi Mücella'ya 5-1 mağlup oldu. Skor 4-1'ken İnstagram'dan "Bitmedi daha" yazan ve iddialı olduğunu ortaya koyan Yasin, buna karşılık oyunu çevirmeyi başaramadı. Eşinin koltuk altına koyduğu tavla ile poz veren sarı-kırmızılı yıldız, "Kadınları mutlu etmenin yolu" yazarak yenilgiyi kabul etmeye yanaşmadı.
ADANA MAÇI İÇİN YERİNİ AYIRTTI
Dersim maçında 2 asist, 1 golle oynayan ve Podolski ile birlikte maça damga vuran Yasin Öztekin, Riekerink'ten formayı kaptı. Trabzon maçında yedek oturan başarılı futbolcu, Adanaspor ile cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmada ilk 11'de forma giyecek.
ADANA MAÇI İÇİN YERİNİ AYIRTTI
Dersim maçında 2 asist, 1 golle oynayan ve Podolski ile birlikte maça damga vuran Yasin Öztekin, Riekerink'ten formayı kaptı. Trabzon maçında yedek oturan başarılı futbolcu, Adanaspor ile cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmada ilk 11'de forma giyecek.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:56
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