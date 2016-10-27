Kadınlar galip: 77-66
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray, Letonya temsilcisi ATT Riga'yı 77-66 yendi. Abdi İpekçi'de oynana maçın ilk çeyreğini 24-18, devresini de 45-34 önde geçen Dişi Aslanlar, final periyoduna ise 61-50 galip girdi. G.Saray adına 21 sayı üreten Papova ve 20 sayı üreten Jefferson, galibiyete katkı sağladılar.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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