 Kadınlar galip: 77-66 – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Kadınlar galip: 77-66

    Kadınlar galip: 77-66
    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında , Letonya temsilcisi ATT Riga'yı 77-66 yendi. Abdi İpekçi'de oynana maçın ilk çeyreğini 24-18, devresini de 45-34 önde geçen Dişi Aslanlar, final periyoduna ise 61-50 galip girdi. G.Saray adına 21 sayı üreten Papova ve 20 sayı üreten Jefferson, galibiyete katkı sağladılar.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:36
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