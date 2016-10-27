"İnandığımızda kimse bizden kupa alamaz"

Yasin, Süper Lig karşılaşmaları öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adanaspor ile 29 Ekim Cumartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maçı değerlendiren Yasin, "Son hafta Trabzonspor'a karşı iyi bir sonuç alamadık ama Adanaspor maçından 3 puanla dönmek istiyoruz. Buna kenetlendik ve iyi hazırlandık. İnşallah 3 puanı alırız." diye konuştu.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Yasin, "Son 7 haftada daha da fazla puan alabilirdik. Şu an pozisyonumuz iyi. Trabzonspor maçında yenilmesek daha da iyi olurdu. Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Buna inandık ve kenetlendik. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir de iyi takım ama biz inandığımızda kimse bizden kupa alamaz. Kendimize güvenirsek şampiyonluklar kaçınılmaz olur." değerlendirmesini yaptı.

Sol açıkta daha iyi oynadığını belirten 29 yaşındaki milli futbolcu, "Hocamız, sol tarafta daha iyi olduğumu biliyor ama takımımız için sağ tarafta oynamamı daha uygun görüyor. Çünkü solda Bruma var. Sağda istediğim oyunu yüzde 100 oynayamasam da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hoca nerede görev verirse elimden geleni yapmak zorundayım. Solda oynadığımda birebirlerde daha etkili oluyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum"

Sarı-kırmızılı takımda 25 iyi futbolunun olduğunu anlatan Yasin, her zaman kendisini hazır tutmaya çalıştığını söyledi.

Yasin Öztekin, takımın hücum hattında yaşanan forma rekabetiyle ilgili, "Kadroda 25 iyi oyuncu var. Benim pozisyonumda Sinan, Podolski, Bruma var. Her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman pes etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim. Şans geldiğinde iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İyi oyuncularımız var. Hocamız istediği ismi oynatabilir. Oynamadığımda üzülüyorum ama görev geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapacağım." açıklamasında bulundu.

Zaman zaman form düşüklüğü yaşadığını ancak mücadeleyi bırakmadığını aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, "Hepimiz insanız. Her çıktığım maçta elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ama insanın kötü günleri ve sıkıntılı zamanları oluyor. Formda olduğum zamanlarda bir maçı tek başıma çevirebilirim ama her zaman istediğiniz olmuyor. Benim de arada sırada form düşüklüğüm oldu ama hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım. Bundan sonra da elimden geleni yapacağım." şeklinde görüş belirtti.

Sneijder ile yakın oynadığında kendisini isi hissettiğini vurgulayan Yasin Öztekin, şunları kaydetti:

"İlk sezon solda oynadığımda bana çok yakın oynuyordu. Kendimi iyi hissediyordum. İstediğim topları bana veriyordu. O da benimle kendisini iyi hissediyordu. Bu sezon hocanın kararı. Ona biraz uzak kalıyorum. Onunla beraber oynarsam takıma daha fazla katkıda bulunabilirim. Sneijder bizim için çok önemli bir futbolcu. 20 maçtır gol atamadıysa asistleri var. Belki bundan sonraki maçlarda 15 tane atar."

Yasin, kulüp başkanı Dursun Özbek'in bugün kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, "Başkanın ziyareti iyi oluyor. Kendisi her zaman bize destek çıktı, bundan sonra da çıkacaktır. Başkan konuşma yapmadı. Kendisiyle özel bir ilişkimiz var. Güzel bir yemek yedik. Bize, başarı diledi. Biz de başkanımızı seviyoruz. Her zaman buyursun gelsin." diyerek sözlerini tamamladı.