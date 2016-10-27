 Hat-trick keyfi! – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Hat-trick keyfi!

    Hat-trick keyfi!
    Dersimspor'u eleyerek gruplara kalan 'da Podolski attığı 3 golle maçın adamı oldu. Golcü futbolcu bu sevincini, "Hat-trick yapmak her zaman mutluluk verici" sözleriyle sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hat-trick keyfi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.