 Guardiola kararından pişman – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Guardiola kararından pişman

    Guardiola kararından pişman
    Sezon başı, transferin son gününde Galatasaray'a gelmek için kulübünün izin vermesi için saatlerce havalimanında bekleyen Denayer amacına ulaşamamıştı. Denayer'i G.Saray yerine Sunderland'a yollayan Guardiola'nın, bu kulüpte forma şansı bulamaması nedeniyle kararından ötürü pişman olduğu ifade edildi.

    SADECE 3 MAÇTA OYNADI
    Denayer, 'de sadece 3 maçta şans buldu. Belçikalı stoper ligde Tottenham ve West Brom. maçlarında 11'de başlarken, Everton karşılaşmasında ise son 15 dakika oynadı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:14
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