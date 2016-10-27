Guardiola kararından pişman
Sezon başı, transferin son gününde Galatasaray'a gelmek için kulübünün izin vermesi için saatlerce havalimanında bekleyen Denayer amacına ulaşamamıştı. Denayer'i G.Saray yerine Sunderland'a yollayan Guardiola'nın, bu kulüpte forma şansı bulamaması nedeniyle kararından ötürü pişman olduğu ifade edildi.
SADECE 3 MAÇTA OYNADI
Denayer, Sunderland'de sadece 3 maçta şans buldu. Belçikalı stoper ligde Tottenham ve West Brom. maçlarında 11'de başlarken, Everton karşılaşmasında ise son 15 dakika oynadı.
SADECE 3 MAÇTA OYNADI
Denayer, Sunderland'de sadece 3 maçta şans buldu. Belçikalı stoper ligde Tottenham ve West Brom. maçlarında 11'de başlarken, Everton karşılaşmasında ise son 15 dakika oynadı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:14
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