Formalar bizden!
Taraftarıyla Türk Telekom Arena'da şov yapan, mücadelesi ile alkış toplayan Dersimspor'un mali olarak çok zor durumda olduğu ise maç sonunda ortaya çıktı. Dersimli oyuncular başka formaları olmadığı için forma takası yapamazken sarı-kırmızılı oyuncular, bunu anlayışla karşıladı ve kendi formalarını vermeyi ihmal etmedi.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
- Aslan'dan gol dersi
Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
- Caner’e ne yaptınız?
Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
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