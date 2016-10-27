 Formalar bizden! – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Formalar bizden!

    Formalar bizden!
    Taraftarıyla 'da şov yapan, mücadelesi ile alkış toplayan Dersimspor'un mali olarak çok zor durumda olduğu ise maç sonunda ortaya çıktı. Dersimli oyuncular başka formaları olmadığı için forma takası yapamazken sarı-kırmızılı oyuncular, bunu anlayışla karşıladı ve kendi formalarını vermeyi ihmal etmedi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:12
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