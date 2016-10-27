 Derbiye hücum – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Derbiye hücum

    Derbiye hücum
    Odeabank ve Fenerbahçe yarın Euroleague'de karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçın biletleri 40, 50, 70, 150, 200, 250, 400,500 ve 750 liradan satışa sunulurken Abdi İpekçi'de oynanacak karşılaşmaya sarı-kırmızılılar çok büyük ilgi gösteriyor.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:55
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