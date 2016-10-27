Cimbom'da defans yenileniyor
G.Saray defansının yüzde 75'i Adanaspor karşısında değişiyor. Son Trabzonspor maçında forma giyen Luis Cavanda ile Semih Kaya ve Aurelien Chedjou yedek kulübesine geçecek. Bu üç oyuncunun yerine Jan Olde Riekerink sahaya, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz ve sakatlığı geçen Hakan Balta ile çıkmaya karar verdi. Hollandalı teknik adam Trabzonspor maçındaki defanstan sadece Lionel Carole ile başlayacak.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
- Aslan'dan gol dersi
Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
- Caner’e ne yaptınız?
Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
Cimbom'da defans yenileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.