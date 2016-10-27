 Cimbom'da defans yenileniyor – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Cimbom'da defans yenileniyor

    Cimbom'da defans yenileniyor
    G.Saray defansının yüzde 75'i karşısında değişiyor. Son maçında forma giyen Luis Cavanda ile Semih Kaya ve Aurelien Chedjou yedek kulübesine geçecek. Bu üç oyuncunun yerine Jan Olde Riekerink sahaya, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz ve sakatlığı geçen Hakan Balta ile çıkmaya karar verdi. Hollandalı teknik adam Trabzonspor maçındaki defanstan sadece Lionel Carole ile başlayacak.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:23
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