 Cimbom kayıp – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Cimbom kayıp

    Cimbom kayıp

    Maccabi Fox deplasmanında iyi başladığı maçı ikinci yarıda kaybeden G.Saray, 3. haftayı da yenilgiyle kapadı.

    G.Saray Odeabank, 1 yıl aradan sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde, üçüncü haftayı da yenilgiyle kapadı: 92-98. Evinde oynadığı CSKA ve Kızılyıldız'a yenilenCimbom, ilk deplasmanında Maccabi Fox potasına 92 sayı bırakmasına rağmen siftah yapamadı. Maça iyi başlayan G.Saray, ilk çeyreği 24-18, devreyi de 47-44 önde geçti. Ancak, 2. yarıdaki savunma hatalarıyla geriye düştü ve mağlup oldu.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.