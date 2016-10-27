Cimbom kayıp
Maccabi Fox deplasmanında iyi başladığı maçı ikinci yarıda kaybeden G.Saray, 3. haftayı da yenilgiyle kapadı.
G.Saray Odeabank, 1 yıl aradan sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde, üçüncü haftayı da yenilgiyle kapadı: 92-98. Evinde oynadığı CSKA ve Kızılyıldız'a yenilenCimbom, ilk deplasmanında Maccabi Fox potasına 92 sayı bırakmasına rağmen siftah yapamadı. Maça iyi başlayan G.Saray, ilk çeyreği 24-18, devreyi de 47-44 önde geçti. Ancak, 2. yarıdaki savunma hatalarıyla geriye düştü ve mağlup oldu.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:08
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