Cimbom kayıp

Maccabi Fox deplasmanında iyi başladığı maçı ikinci yarıda kaybeden G.Saray, 3. haftayı da yenilgiyle kapadı.

G.Saray Odeabank, 1 yıl aradan sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde, üçüncü haftayı da yenilgiyle kapadı: 92-98. Evinde oynadığı CSKA ve Kızılyıldız'a yenilenCimbom, ilk deplasmanında Maccabi Fox potasına 92 sayı bırakmasına rağmen siftah yapamadı. Maça iyi başlayan G.Saray, ilk çeyreği 24-18, devreyi de 47-44 önde geçti. Ancak, 2. yarıdaki savunma hatalarıyla geriye düştü ve mağlup oldu.