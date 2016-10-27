 Ataman gizlendi – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Ataman gizlendi

    Ataman gizlendi
    Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medyada herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Ataman, aktif biçimde kullandığı ve onbinlerce takipçi edindiği Twitter hesabını gizledi. Başarılı çalıştırıcının, cuma günü oynanacak Fenerbahçe derbisi nedeniyle bu kararı almış olabileceği yorumları yapıldı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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