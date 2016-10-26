Riekerink’in mütevazı kızı
G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in kızı Lauren hafta sonunda oynanan Trabzonspor maçına konuk oldu. Güzelliği ile dikkat çeken Lauren'in mesleği ise bir o kadar şaşırtıcı. Hermann Wesselink Koleji'nden mezun olan ve Amstelveen'de yaşayan Lauren, Amsterdam'daki Schilpol Havalimanı'dan bulunan HMS Host isimli kafede garsonluk yapıyor.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Riekerink’in mütevazı kızı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.