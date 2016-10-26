 Riekerink’in mütevazı kızı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Riekerink’in mütevazı kızı

    Riekerink’in mütevazı kızı
    G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in kızı Lauren hafta sonunda oynanan maçına konuk oldu. Güzelliği ile dikkat çeken Lauren'in mesleği ise bir o kadar şaşırtıcı. Hermann Wesselink Koleji'nden mezun olan ve Amstelveen'de yaşayan Lauren, Amsterdam'daki Schilpol Havalimanı'dan bulunan HMS Host isimli kafede garsonluk yapıyor.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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