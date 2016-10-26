Melo ruhu geri döndü
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Dersimspor'u 5-1 mağlup ederken De Jong'un çılgın görüntüsü şaşırttı.
Türkiye Kupası'nda Dersimspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Hollandalı orta saha Nigel De Jong ilginç bir hareketin altına imza attı.
De Jong, rakibine faul yaptığı pozisyonun ardından yerden topu eline alarak ısırdı.
MELO DA YAPMIŞTI
Galatasaray'ın eski ön liberosu Felipe Melo'da Galatasaray'a geldiği ilk sezonda De Jong'un hareketine benzer bir şekilde görüntü vermişti. Nigel De Jong'un bu hareketi Felipe Melo'yu hatırlattı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Melo ruhu geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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