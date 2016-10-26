 Melo ruhu geri döndü – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Melo ruhu geri döndü

    Melo ruhu geri döndü

    Ziraat Kupası'nda Dersimspor'u 5-1 mağlup ederken 'un çılgın görüntüsü şaşırttı.

    Kupası'nda Dersimspor'u 5-1 mağlup eden 'da Hollandalı orta saha Nigel ilginç bir hareketin altına imza attı.

    De Jong, rakibine faul yaptığı pozisyonun ardından yerden topu eline alarak ısırdı.

    MELO DA YAPMIŞTI

    Galatasaray'ın eski ön liberosu Felipe Melo'da Galatasaray'a geldiği ilk sezonda De Jong'un hareketine benzer bir şekilde görüntü vermişti. Nigel De Jong'un bu hareketi Felipe Melo'yu hatırlattı.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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