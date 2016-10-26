Melo ruhu geri döndü

Türkiye Kupası'nda Dersimspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Hollandalı orta saha Nigel De Jong ilginç bir hareketin altına imza attı.

De Jong, rakibine faul yaptığı pozisyonun ardından yerden topu eline alarak ısırdı.

MELO DA YAPMIŞTI

Galatasaray'ın eski ön liberosu Felipe Melo'da Galatasaray'a geldiği ilk sezonda De Jong'un hareketine benzer bir şekilde görüntü vermişti. Nigel De Jong'un bu hareketi Felipe Melo'yu hatırlattı.



