 Maccabi’ye yeni hoca – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Maccabi’ye yeni hoca

    Maccabi’ye yeni hoca
    Odebank'ın bugün karşılaşacağı Maccabi Tel Aviv hoca değişikliğine gitti. Erez Edelstein'in görevine son verilirken onun yerine ise yardımcısı Rami Hadar getirildi. Hadar, Galatasaray karşısında ilk maçına çıkacak.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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