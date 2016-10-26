JOR: Net bir galibiyet aldık
G.Saray'ın teknik direktörü Jan Olde Riekerink (JOR), Dersimspor karşısında iyi bir performans sergileyip net bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hollandalı hoca, "Sahada çok motive ve hırslı bir takım vardı. Serdar Aziz ve Semih Kaya'nın bugün gösterdiği performanstan memnunum" dedi. JOR, üç gol atan Podolski için ise "Durudurulması zor bir oyuncu" yorumunu yaptı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
JOR: Net bir galibiyet aldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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