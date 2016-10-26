 JOR: Net bir galibiyet aldık – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    JOR: Net bir galibiyet aldık

    JOR: Net bir galibiyet aldık
    G.Saray'ın teknik direktörü Jan Olde Riekerink (JOR), Dersimspor karşısında iyi bir performans sergileyip net bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hollandalı hoca, "Sahada çok motive ve hırslı bir takım vardı. Serdar Aziz ve Semih Kaya'nın bugün gösterdiği performanstan memnunum" dedi. JOR, üç gol atan Podolski için ise "Durudurulması zor bir oyuncu" yorumunu yaptı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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