Hisseleri toplayacak
Riva ve Florya arazilerini elden çıkarmaya hazırlanan G.Saray yönetimi, gelecek parayla öncelikle borçları temizleyecek. Ardından da hisseler geri alınacak.
Galatasaray'da camia Trabzonspor karşısında alınan yenilgiyi unuttu, cumartesi günü Genel Kurul'dan Riva ve Florya için çıkan kararı konuşuyor. Herkesin aklındaki tek konu ise "Borç ne zaman bitecek?" sorusu... Florya'daki araziye daireler, Riva'ya ise imarlı alanın yüzde 10'una villa, geri kalanına ise daire yapılacak. Toplam 500 milyon dolar gelir bekleniyor. 2023'e kadar satışı tamamlanacak olan proje ile yıllık 83 milyon dolar sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek. Bu sayede 224 milyon dolar olan banka borçları 3 yılda bitecek. 40 milyon dolarlık faiz ve kur farkı da ortadan kalkacak. Aynı zamanda kara da geçilecek.
2020'den sonra bir yıllık gelirle, 144 milyon TL olan ticari borçlar temizlenecek. Tüm borçların ödenmesiyle geriye kalan 180 milyon doların ise halka açık yüzde 28'lik hissenin geri toplanmasında kullanılacağı öğrenildi.
2020'den sonra bir yıllık gelirle, 144 milyon TL olan ticari borçlar temizlenecek. Tüm borçların ödenmesiyle geriye kalan 180 milyon doların ise halka açık yüzde 28'lik hissenin geri toplanmasında kullanılacağı öğrenildi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:31
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Hisseleri toplayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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