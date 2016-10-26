 Hamit 679 gün sonra gol attı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Hamit 679 gün sonra gol attı

    Hamit 679 gün sonra gol attı

    Aslan'ın deneyimli orta saha oyuncusu Hamit Altıntop, 679 gün sonra gol attı.

    Dün 5. golü atan Hamit, sarı-kırmızılı takımda son golünü 2014-2015 sezonunda 16 Aralık 2014'te 9-1 'ın üstünlüğüyle sonuçlanan FBM Makina Balçova Yaşamspor maçında atmıştı. Hamit, 679 günlük suskunluğunu bozdu.

    ÜÇ İSİMDEN SİFTAH
    Aslan'ın 'dan aldığı Serdar Aziz, Milli Takım'da sakatlandığı için menisküs ameliyat geçirmiş ve sahalardan uzak kalmıştı. Deneyimli oyuncu, ilk kez bir resmi maçta G.Saray forması giydi. Kaleci Cenk ve kiralık gittiği Trabzon'dan dönen Salih de ilk kez şans buldu.

    19'LUK KEREM'E ŞANS VERDİ
    Daha önce hazırlık maçında 14 yaşındaki Mustafa Kapı'ya forma veren Riekerink, dün de 19 yaşındaki forvet oyuncusu Kerem Calışkan'ı A Takım'da oynattı. 19 ve 21 Yaş Altı takımlarında attığı gollerle dikkat çeken Kerem, dün 74'te Yasin'in yerine oyuna girdi. Genç oyuncu, kariyerinde ilk kez A Takım formasını giydi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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