Hamit 679 gün sonra gol attı
Aslan'ın deneyimli orta saha oyuncusu Hamit Altıntop, 679 gün sonra gol attı.
Dün 5. golü atan Hamit, sarı-kırmızılı takımda son golünü 2014-2015 sezonunda 16 Aralık 2014'te 9-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanan FBM Makina Balçova Yaşamspor maçında atmıştı. Hamit, 679 günlük suskunluğunu bozdu.
ÜÇ İSİMDEN SİFTAH
Aslan'ın Bursaspor'dan aldığı Serdar Aziz, Milli Takım'da sakatlandığı için menisküs ameliyat geçirmiş ve sahalardan uzak kalmıştı. Deneyimli oyuncu, ilk kez bir resmi maçta G.Saray forması giydi. Kaleci Cenk ve kiralık gittiği Trabzon'dan dönen Salih de ilk kez şans buldu.
19'LUK KEREM'E ŞANS VERDİ
Daha önce hazırlık maçında 14 yaşındaki Mustafa Kapı'ya forma veren Riekerink, dün de 19 yaşındaki forvet oyuncusu Kerem Calışkan'ı A Takım'da oynattı. 19 ve 21 Yaş Altı takımlarında attığı gollerle dikkat çeken Kerem, dün 74'te Yasin'in yerine oyuna girdi. Genç oyuncu, kariyerinde ilk kez A Takım formasını giydi.
ÜÇ İSİMDEN SİFTAH
Aslan'ın Bursaspor'dan aldığı Serdar Aziz, Milli Takım'da sakatlandığı için menisküs ameliyat geçirmiş ve sahalardan uzak kalmıştı. Deneyimli oyuncu, ilk kez bir resmi maçta G.Saray forması giydi. Kaleci Cenk ve kiralık gittiği Trabzon'dan dönen Salih de ilk kez şans buldu.
19'LUK KEREM'E ŞANS VERDİ
Daha önce hazırlık maçında 14 yaşındaki Mustafa Kapı'ya forma veren Riekerink, dün de 19 yaşındaki forvet oyuncusu Kerem Calışkan'ı A Takım'da oynattı. 19 ve 21 Yaş Altı takımlarında attığı gollerle dikkat çeken Kerem, dün 74'te Yasin'in yerine oyuna girdi. Genç oyuncu, kariyerinde ilk kez A Takım formasını giydi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Hamit 679 gün sonra gol attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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