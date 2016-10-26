 De Jong tavlada Yasin’i mars etti – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    tavlada Yasin’i mars etti

    De Jong tavlada Yasin’i mars etti
    Hollanda'da Türklerle birlikte büyüyen Nigel tam bir tavla ustası çıktı. Dün 'le bir el tavla atan tecrübeli oyuncu mücadeleyi 5-2 kazandı. Yasin Öztekin "Olabilir yani" derken De Jong zafer pozu verdi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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