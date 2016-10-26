Çar çur etmesinler
Fatih Gökşen, arazi satışından gelecek paranın transfere harcanmaması gerektiğini söyledi.
Galatasaray eski Futbol Şube Sorumlusu Fatih Gökşen, Riva ve Florya'dan gelecek 500 milyon doların iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Gökşen, gelecek paranın bir kısmı ile mutlaka arazi yatırımı yapılması gerektiğini ifade ederek, "Selahattin Beyazıt'ın sayesinde alınan arazi önemli bir sorunumuzu çözecek. Ancak böyle bir gayrimenkulü satıyorsak, İstanbul dışında mutlaka alternatifi bulunmalı. Gelecek para akıllıca harcanmalı ve transfer döneminde çar çur edilmemeli" diye konuştu.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Gökşen, Riekerink'in Galatasaray için yetersiz kaldığını ileri sürdü. Eski yönetici, "Riekerink iyi bir insan olabilir ama Galatasaray'ı çalıştırabilmesi için birkaç fırın ekmek yemesi gerekiyor" dedi.
İADE EDİLSİN
Bu sene yönetimin, transfere ciddi bir miktar harcadığını kaydeden Gökşen, "Sigthorsson diye bir oyuncu aldık. 2 milyon euro maliyeti var fakat hiç oynamadı. İade edilmeli bu futbolcu" dedi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Gökşen, Riekerink'in Galatasaray için yetersiz kaldığını ileri sürdü. Eski yönetici, "Riekerink iyi bir insan olabilir ama Galatasaray'ı çalıştırabilmesi için birkaç fırın ekmek yemesi gerekiyor" dedi.
İADE EDİLSİN
Bu sene yönetimin, transfere ciddi bir miktar harcadığını kaydeden Gökşen, "Sigthorsson diye bir oyuncu aldık. 2 milyon euro maliyeti var fakat hiç oynamadı. İade edilmeli bu futbolcu" dedi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Çar çur etmesinler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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