 Çar çur etmesinler – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Çar çur etmesinler

    Çar çur etmesinler

    Fatih Gökşen, arazi satışından gelecek paranın transfere harcanmaması gerektiğini söyledi.

    eski Şube Sorumlusu Fatih Gökşen, Riva ve Florya'dan gelecek 500 milyon doların iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Gökşen, gelecek paranın bir kısmı ile mutlaka arazi yatırımı yapılması gerektiğini ifade ederek, "Selahattin Beyazıt'ın sayesinde alınan arazi önemli bir sorunumuzu çözecek. Ancak böyle bir gayrimenkulü satıyorsak, İstanbul dışında mutlaka alternatifi bulunmalı. Gelecek para akıllıca harcanmalı ve transfer döneminde çar çur edilmemeli" diye konuştu.

    Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Gökşen, Riekerink'in Galatasaray için yetersiz kaldığını ileri sürdü. Eski yönetici, "Riekerink iyi bir insan olabilir ama Galatasaray'ı çalıştırabilmesi için birkaç fırın ekmek yemesi gerekiyor" dedi.

    İADE EDİLSİN
    Bu sene yönetimin, transfere ciddi bir miktar harcadığını kaydeden Gökşen, "Sigthorsson diye bir oyuncu aldık. 2 milyon euro maliyeti var fakat hiç oynamadı. İade edilmeli bu futbolcu" dedi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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