 Yedek kalmaları teklif dahi edilemez! – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Yedek kalmaları teklif dahi edilemez!

    Yedek kalmaları teklif dahi edilemez!
    Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken 6 oyuncu Jan Olde Riekerink'in değişmezleri arasına girdi. Bu sezon 'da Fernando Muslera, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci ve Bruma tüm resmi maçlarda sahaya ilk 11'de çıktı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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