 ‘Tek kral’ Theodore – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    ‘Tek kral’ Theodore

    ‘Tek kral’ Theodore

    Basketbol Süper Ligi'nde Banvit muhteşem başlangıcını deplasmandaki galibiyetiyle taçlandırdı.

    Geçen hafta Daçka potasına 32 sayı bırakan Theodore, Cimbom'a 34 sayı atıp, 9 da asist yaparak ligi domine etmeyi sürdürdü. G.Saray'ın savunmasında ciddi sıkıntılar var. Efes ve da haftayı galibiyetle kapattı. Kartal'da Stimac 22 sayı, 15 ribaundla double-double yaparken formu giderek artıyor. F.Bahçe, Barça zaferi sonrası konsanstasyon kaybı yaşamadı, geniş rotasyon yaparak Yeşil Giresun'u da devirmeyi bildi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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