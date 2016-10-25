Taçsız Kral, Torbalı’da yaşayacak
Altınordu Kulübünün Torbalı'daki tesislerine Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Metin Oktay'ın ismi verildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Florya Tesisleri'nin satılma kararı alınmasının ardından bu kararı aldıklarını açıkladı.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:32
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