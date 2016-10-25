 Taçsız Kral, Torbalı’da yaşayacak – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Taçsız Kral, Torbalı’da yaşayacak

    Taçsız Kral, Torbalı’da yaşayacak
    Altınordu Kulübünün Torbalı'daki tesislerine ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Metin Oktay'ın ismi verildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Florya Tesisleri'nin satılma kararı alınmasının ardından bu kararı aldıklarını açıkladı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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