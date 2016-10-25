Riva ve Florya baharı
Güne 33 TL’den başlayan sarı-kırmızılı kulübün hisseleri, yüzde 19.96 prim yaptı ve 39.66 TL’ye çıktı. Galatasaray’ın piyasa değeri 150 milyon TL arttı.
Florya ve Riva arazileri için Genel Kurul'dan çıkan 'onay' kararı Başkan Dursun Özbek'in üzerinden büyük bir yükün kalkmasına da neden oldu. Yılda 40 milyon dolar sadece banka kredi faizi ödeyen sarı-kırmızılılar bir süredir bankalardan kredi almakta zorlanıyordu.
KREDİ ALAMIYORDU
Futbolcuların ödemeleri de sıkıntıya girmişti. Riva ile Florya için çıkan onay Başkan Dursun Özbek'in elini güçlendirdi. Kulübün kasasına en az 500 milyon dolar'ın gireceğinin netleşmesiyle daha önce Galatasaray'a kredi verme konusunda isteksiz davranan bankalar bir anda çark etti. Birkaç bankanın, direkt üst düzey yöneticileri aracılığıyla Galatasaray'a kredi açmaya hazır olduklarını ilettiği öğrenildi.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:47
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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