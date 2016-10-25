 Riva ve Florya baharı – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Riva ve Florya baharı

    Riva ve Florya baharı

    Güne 33 TL’den başlayan sarı-kırmızılı kulübün hisseleri, yüzde 19.96 prim yaptı ve 39.66 TL’ye çıktı. ’ın piyasa değeri 150 milyon TL arttı.

    'da rüzgar tersine döndü. Cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulda, üyelerin Florya ve Riva arazilerinin değerlendirilmesine yönelik yönetime yetki vermesi, sarı-kırmızılı ekibin hisselerinin tavan yapmasını sağladı. Cuma gününü 33.06 TL'den tamamlayan Galatasaray hisselerinin fiyatı, gün sonunda yüzde 19.96 artışla 39.66 TL'ye çıktı. Galatasaray'ın toplam piyasa değeri de Florya ve Riva projelerine ilişkin beklentilerle bir günde 150 milyon lira artarken, geçen yılsonuna göre yaklaşık 480 milyon lira yükseldiği belirtildi.
    Florya ve Riva arazileri için Genel Kurul'dan çıkan 'onay' kararı Başkan Dursun Özbek'in üzerinden büyük bir yükün kalkmasına da neden oldu. Yılda 40 milyon dolar sadece banka kredi faizi ödeyen sarı-kırmızılılar bir süredir bankalardan kredi almakta zorlanıyordu.

    KREDİ ALAMIYORDU
    Futbolcuların ödemeleri de sıkıntıya girmişti. Riva ile Florya için çıkan onay Başkan Dursun Özbek'in elini güçlendirdi. Kulübün kasasına en az 500 milyon dolar'ın gireceğinin netleşmesiyle daha önce Galatasaray'a kredi verme konusunda isteksiz davranan bankalar bir anda çark etti. Birkaç bankanın, direkt üst düzey yöneticileri aracılığıyla Galatasaray'a kredi açmaya hazır olduklarını ilettiği öğrenildi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
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