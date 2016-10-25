 Maça da bekleriz! – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Maça da bekleriz!

    Maça da bekleriz!

    Doğum gününde Serdar Aziz’i hedef aldılar.

    'dan 4.5 milyon euro'ya transfer edilen Serdar Aziz'in halen formasını giymemiş olması taraftarları çileden çıkardı. Kulübün, Twitter hesabı 26 yaşına basan tecrübeli futbolcunun, doğum gününü kutlayan mesaj yayınlarken sarı-kırmızılı taraftarlar bu fırsatı kaçırmadı ve altına tepki ve sitem dolu mesajlar bıraktı. İşte o mesajlardan bazıları:

    -Adamı 1 maç oynatmadık, bir de yaşlanıyor.
    -Serdar Aziz kim?
    -Formayı al artık abi ciğerimiz soldu defanstan.
    -Maça da bekleriz Serdar Aziz bey.
    -Bu tür paylaşımlarla en azından hayatta olduğunu anlamış oluyoruz!

    BUGÜN SAHADA
    Bugün Dersimspor ile oynanacak kupa karşılaşmasında Serdar Aziz'in ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Stoperde yanında ise Semih Kaya forma giyecek.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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