 Kulübede unutuldular – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Kulübede unutuldular

    Kulübede unutuldular
    Riekerink'in gözüne giremeyen Serdar Aziz, Salih Dursun ve kaleciler Cenk Gönen ile Eray İşcan bu sezon hiç süre almadı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle Kolbeinn Sigthorsson ile Koray da takımda görev alamadı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:27
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