 Küçük Hagi’den siftah – Fotomaç – 25 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Küçük Hagi’den siftah

    Küçük Hagi’den siftah
    Georghe Hagi'nin oğlu İanis Hagi, 'da ilk maçına çıktı. Önceki gün 18 yaşına giren Ianis, Mor Menekşeler'in 'yi 5-3 mağlup ettiği karşılaşmada son 15 dakikada oyuna dahil oldu. Karşılaşmayı izleyen Hagi, "Bu yaşta babasını geçti. Onunla gurur duyuyorum" dedi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Küçük Hagi’den siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.