Küçük Hagi’den siftah
Georghe Hagi'nin oğlu İanis Hagi, Fiorentina'da ilk maçına çıktı. Önceki gün 18 yaşına giren Ianis, Mor Menekşeler'in Cagliari'yi 5-3 mağlup ettiği karşılaşmada son 15 dakikada oyuna dahil oldu. Karşılaşmayı izleyen Hagi, "Bu yaşta babasını geçti. Onunla gurur duyuyorum" dedi.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:44
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