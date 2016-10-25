 G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da! – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    G.Saray ve PFDK'da!

    G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da!

    Hukuk Müşavirliği, Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşan ile 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

    'den yapılan açıklamada, hem 'ın hem de 'un, maçtaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildikleri belirtildi.

    Çaykur Rizespor- müsabakasında konuk ekibin, 7 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten, Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında da ev sahibi takımların çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disipline gönderildikleri ifade edildi.

    Öte yandan, Beşiktaş-Antalyaspor maçında konuk ekip futbolcusu Diego Oliveira'nın hakaretten dolayı, yine konuk ekibin antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın ise sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildikleri paylaşıldı.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:22
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