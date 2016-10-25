G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da!
TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşan Galatasaray ile Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un, maçtaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildikleri belirtildi.
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği müsabakasında konuk ekibin, 7 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten, Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında da ev sahibi takımların çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disipline gönderildikleri ifade edildi.
Öte yandan, Beşiktaş-Antalyaspor maçında konuk ekip futbolcusu Diego Oliveira'nın hakaretten dolayı, yine konuk ekibin antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın ise sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildikleri paylaşıldı.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 18:22
- Nuri için 800 bin euro
Toplam 13
Yorum
muco parayı kim vercek?
- Fabregas F.Bahçe’ye
Toplam 19
Yorum
galata Ne Feneri ya Adam M.Citye gidiyor
- Ali Koç 'adayım' dedi
Toplam 32
Yorum
mehmet camirtasi aziz yildirim cok gec kaldi bu karari ali koc yillar önce almasi lazimdi aziz yildirim zirvede burakmis olsaydi sayginligini yitirmezdi kimse aziz yildirimi istemiyor feneri bitirdi galatasaray tarihinde en cok aziz yildirim döneminde sampiyon olmus burak artik ali koc gibi sadettin saran gibi gencler artik baskan olsun
G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.