G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da!

TFF'den yapılan açıklamada, hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un, maçtaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildikleri belirtildi.

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği müsabakasında konuk ekibin, 7 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten, Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında da ev sahibi takımların çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disipline gönderildikleri ifade edildi.

Öte yandan, Beşiktaş-Antalyaspor maçında konuk ekip futbolcusu Diego Oliveira'nın hakaretten dolayı, yine konuk ekibin antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın ise sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildikleri paylaşıldı.