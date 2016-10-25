 Galatasaray'ın rakibi Maccabi FOX – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Galatasaray'ın rakibi Maccabi FOX

    Galatasaray'ın rakibi Maccabi FOX

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX ekibine konuk olacak.

    Menora Mivtachim Arena'da ligin galibiyet alamayan iki takımını karşı karşıya getirecek mücadele, TSİ 21.05'te başlayacak. Karşılaşma LigTV 3'ten canlı yayınlanacak.

    İlk iki maçını sahasında oynayan Galatasaray Odeabank, Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 109-84 ve Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'ye 85-83 yenildi.

    Maccabi FOX ise deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımına 99-97, evinde de İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 89-82 mağlup oldu.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:28
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