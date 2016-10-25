Galatasaray'ın rakibi Maccabi FOX
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX ekibine konuk olacak.
İlk iki maçını sahasında oynayan Galatasaray Odeabank, Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 109-84 ve Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'ye 85-83 yenildi.
Maccabi FOX ise deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımına 99-97, evinde de İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 89-82 mağlup oldu.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 12:28
- Kontakt Lens
Toplam 30
Yorum
Emre Aykut kocaman söyle fenerbahcenin penaltıları irdelensin
- Kocaman veryansın
Toplam 17
Yorum
....... CENK : GS YI EN COK GS DAN GİDEN HOCALAR VE FUTBOLCULAR YENER . SENİN GÖZLERİNE MİL ÇEKİLMİŞ. BU KAFA İLE DAHA AVRUPA DA ÇOK DÖRT YER, DÖNER PENDİK AVRUPA ŞAMPİYONASINDA OYNARSINIZ BU FB İLE.
- Kontakt Lens
Toplam 30
Yorum
karakartal Gol yemeden ayrıldığına ve kazandığına ve futbol oynadığına canı yürekten inanıyormusun.
Galatasaray'ın rakibi Maccabi FOX haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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