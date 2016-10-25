‘Dersim’iz kupa!
G.Saray, A Spor’un yayınlayacağı maçta Dersimspor’u konuk edecek.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda bu akşam 3. Lig ekibi Dersimspor ile karşılaşacak. Süper Lig'i geçen sezon ilk 5'te bitiremediği için kupa macerasına bu yıl 3. eleme turundan başlayan sarıkırmızılı takımda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in sahaya as-yedek karışımı bir takımla çıkması bekleniyor. Hollandalı çalıştırıcı daha önce yaptığı açıklamada, "Kadromuz tam, oynaması gereken oyuncular oynayacak" diyerek kupaya verdiği önemi göstermişti. Türk Telekom Arena'da saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakada kazanan takım gruplara kalacak. 90 dakikanın berabere bitmesi halinde önce iki devre halinde uzatmalar oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.
MÜZEDE 17 TANE VAR
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım. İlk kez 1962-63 sezonunda oynanan kupayı ilk 4 sene üst üste kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılı takım, toplamda ise 17 kez kupayı müzesine götürdü. Cimbom, ayrıca son Türkiye Kupası'nın da sahibi konumunda.
SINIRLI 'ROTASYON' YAPACAK
Teknik direktör Riekerink'in Trabzonspor maçında yedek soyunan De Jong, Sabri, Yasin ve Sinan'a Dersimspor karşısında ilk onbirde görev vermesi bekleniyor. Son maçlarda kadroya giremeyen Linnes ve Hamit'in yanı sıra iyileşen Serdar Aziz de görev alacak. Kaleyi ise Cenk Gönen koruyacak.
Savaş ÇORLU
MÜZEDE 17 TANE VAR
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım. İlk kez 1962-63 sezonunda oynanan kupayı ilk 4 sene üst üste kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılı takım, toplamda ise 17 kez kupayı müzesine götürdü. Cimbom, ayrıca son Türkiye Kupası'nın da sahibi konumunda.
SINIRLI 'ROTASYON' YAPACAK
Teknik direktör Riekerink'in Trabzonspor maçında yedek soyunan De Jong, Sabri, Yasin ve Sinan'a Dersimspor karşısında ilk onbirde görev vermesi bekleniyor. Son maçlarda kadroya giremeyen Linnes ve Hamit'in yanı sıra iyileşen Serdar Aziz de görev alacak. Kaleyi ise Cenk Gönen koruyacak.
Savaş ÇORLU
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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