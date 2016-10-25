 Çizgimizin altındaydık – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Çizgimizin altındaydık

    Çizgimizin altındaydık

    Oyuncular, maçında baskılı olmalarına rağmen golü bulamamalarını, rakibin katı defans anlayışına bağladı. Değişiklikleri eleştirilen Riekerink ise hatalarını gözden geçirecek.

    'da yenilgisiyle bozulan moraller tamir edilmeye çalışılırken, mağlubiyetin nedenleri analiz ediliyor. Teknik heyet ve oyuncuların, Türk Telekom Arena'da 1-0 kaybettikleri karşılaşmanın kasetini izleyerek öz eleştiri yaptıkları öğrenildi. Toplantıda herkes maçla ilgili görüşünü dile getirirken, Wesley Sneijder'in 'etkisiz' kalmasını sakatlıktan yeni çıkmasına bağladığı, Selçuk İnan'ın ise Trabzonspor'un maç boyu son derece katı bir savunma anlayışı ile oynamasının pozisyon üretmelerini önlediğini kaydettiği öğrenildi.

    ADANA'YI YENİP, TELAFİ EDERİZ
    Eren Derdiyok'un ise forvette istediği kenar ortaların gelmediğini, bu yüzden verimli olamadığını söylediği ifade edildi. Ayrıca takım performansının geçmiş maçlara oranla düşük kalmasının da alınan mağlubiyette rol oynadığı konusunda birleşildiği bildirildi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de eleştirilen oyuncu değişikliklerini ve ilk onbiri hatalı kurduğu iddialarını gözden geçirme kararı aldığı öğrenildi. Futbolcular, bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Adanaspor'u yenerek Trabzonspor yenilgisini telafi etme konusunda söz birliği ettiler.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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