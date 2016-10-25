Çizgimizin altındaydık
Oyuncular, Trabzonspor maçında baskılı olmalarına rağmen golü bulamamalarını, rakibin katı defans anlayışına bağladı. Değişiklikleri eleştirilen Riekerink ise hatalarını gözden geçirecek.
ADANA'YI YENİP, TELAFİ EDERİZ
Eren Derdiyok'un ise forvette istediği kenar ortaların gelmediğini, bu yüzden verimli olamadığını söylediği ifade edildi. Ayrıca takım performansının geçmiş maçlara oranla düşük kalmasının da alınan mağlubiyette rol oynadığı konusunda birleşildiği bildirildi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de eleştirilen oyuncu değişikliklerini ve ilk onbiri hatalı kurduğu iddialarını gözden geçirme kararı aldığı öğrenildi. Futbolcular, bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Adanaspor'u yenerek Trabzonspor yenilgisini telafi etme konusunda söz birliği ettiler.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:51
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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