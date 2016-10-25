 Başkan işbaşında – Fotomaç – 25 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Başkan işbaşında

    Başkan işbaşında

    Florya’ya gitti; moral ve transfer sözü verdi.

    yenilgisi sarı-kırmızılı camiada soğuk duş etkisi yaratırken, olağanüstü kongreden güçlenerek çıkan Dursun Özbek hemen kolları sıvadı. Başkan Özbek, hemen Florya'nın yolunu tuttu. Alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen teknik direktör Jan Olde Riekerink'e olan güvenini tekrarladı. yenilginin, hatalarını görmelerini sağlayacağını, kendilerine güveninin sonsuz olduğunu, morallerini bozmadan çalışmalarını tavsiye etti. Özbek, Hollandalı hocaya neye ihtiyacı varsa yardımcı olma konusunda da söz verdi. Devre arasında istediği oyuncuları almak için de elinden geleni yapacağını vurguladı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan işbaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.