 Arena’daki temlik kalkacak – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Arena’daki temlik kalkacak

    Arena’daki temlik kalkacak
    Riva ve Florya projeleri için çıkan onay daha ilk günden meyvelerini vermeye başladı. Sarı-kırmızılı yönetim ilk etapta daha önce alınan krediler için verilen yüksek temliklerin azaltılması için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, 'ın en yüksek kalemde banka borcunun olduğu Denizbank'tan randevu talebinde bulundu. Özbek'in hedefi ise localar ve bilet satışları üzerinde bulunan temliklerin kaldırılması ile ilgili olacak.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:18
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