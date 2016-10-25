 Ahmet Çavuş’a davet – Fotomaç – 25 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ahmet Çavuş’a davet

    Ahmet Çavuş’a davet
    Dersimspor, Sultangazi'de arkadaşları ile yolda yürürken bir 'maganda' kurşununun omuriliğine isabet etmesi sonucu göğüsten alt tarafı felç olan 18 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş'u maçına davet etti. Galatasaray'ın da davetlisi olacak Çavuş, maçı şeref tribününden izleyecek.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ahmet Çavuş’a davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.