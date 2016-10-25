 Acılı Adana! – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Acılı Adana!

    Acılı Adana!
    kulübünün, cumartesi günü oynanacak karşılaşma için belirlediği fiyatlar sarı-kırmızılıları kızdırdı. Trabzonspor derbisinde Türk Telekom Arena'da 60 liraya maç izlediklerini ifade eden taraftarlar, Adanaspor'un misafir tribün biletleri için 90-180 TL fiyat belirlemesine tepki gösterdiler.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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