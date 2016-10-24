Tek kişilik orkestra!
Galatasaray, Bruma olmasa rakip kaleye gidemeyecek. Trabzon maçında 13 çalım attı.
Cimbom'da sezonun parlayan yıldızı Bruma, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada takımının ayakta kalan belki de tek ismiydi. Portekizli futbolcu maç boyunca 13 kez çalım atarak 'tek başına' hücum ederken arkadaşlarının kendisine ayak uyduramaması yüzünden sarı-kırmızılılar golü bulamadı. Maç boyunca 2 orta kesip, 6 da kilit pas atan Bruma bunların haricinde 90 dakika boyunca 'kaçak güreşmedi' hep sorumluluk alarak oynadı. Ancak müthiş çabası puan için yeterli olmadı.
NE YAPTI?
Kazandığı ikili mücadele - 17
Topla oynama - 93
Adam geçme - 13
Kilit pas - 6
Top kapma - 1
RİEKERİNK'DEN UYARI
Galatasaray'ın hocası Jan Olde Riekerink, Bruma ile bire bir görüştü. Hollandalı çalıştırıcı, Portekizli futbolcunun performansından memnun olduğunu belirtirken uyarıda bulundu: "Topla çok iyisin ancak pas ve şut tercihlerini geliştirmen gerekiyor. Bunun için de birlikte çok çalışacağız"
NE YAPTI?
Kazandığı ikili mücadele - 17
Topla oynama - 93
Adam geçme - 13
Kilit pas - 6
Top kapma - 1
RİEKERİNK'DEN UYARI
Galatasaray'ın hocası Jan Olde Riekerink, Bruma ile bire bir görüştü. Hollandalı çalıştırıcı, Portekizli futbolcunun performansından memnun olduğunu belirtirken uyarıda bulundu: "Topla çok iyisin ancak pas ve şut tercihlerini geliştirmen gerekiyor. Bunun için de birlikte çok çalışacağız"
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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