 Sıra yedeklerde – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Sıra yedeklerde

    Sıra yedeklerde
    Cimbom, yenilgisi sonrası gözünü Dersimspor ile oynanacak Ziraat Kupası karşılaşmasına çevirdi. Yarınki mücadelede teknik direktör Jan Olde Riekerink, Hamit, Serdar Aziz, Cenk Gönen gibi forma şansı bulamayan isimleri sahaya sürmeyi planlıyor.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:15
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