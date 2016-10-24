Sıra yedeklerde
Cimbom, Trabzonspor yenilgisi sonrası gözünü Dersimspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çevirdi. Yarınki mücadelede teknik direktör Jan Olde Riekerink, Hamit, Serdar Aziz, Cenk Gönen gibi forma şansı bulamayan isimleri sahaya sürmeyi planlıyor.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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