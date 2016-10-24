 Seyirci var 3 puan yok – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Seyirci var 3 puan yok

    Seyirci var 3 puan yok
    bu sezon en kalabalık taraftar topluluğu karşısında oynadı. maçında 41 bin taraftar vardı. Trabzonspor karşılaşmasında bu sayı 43 bini aştı. Sarı-kırmızılı yönetim ucuz bilet politikasıyla en azından ilk yarının sonuna kadar taraftar ilgisini en üst düzeyde tutmaya çalışacak.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:11
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