Sensiz olmuyor Reyiz
Karabük sınavında Linnes’in yerine oyuna girmesinin ardından 6 maç formayı vermedi Cavanda, Trabzonspor derbisinde beklentiyi karşılayamayınca Sabri yine 11’e göz kırptı.
Sarı-kırmızılı takımda Sabri Sarıoğlu tekrar formasına kavuşacak. Sağ bekler arasında teknik direktör Jan Riekerink tarafından performansı en beğenilen isim olan tecrübeli futbolcu, Cavanda'nın beklentileri karşılayamaması nedeniyle önümüzdeki maçlarda 11'e geri dönecek. Takımda mücadele gücü en yüksek isim olarak dikkat çeken Sabri, bu sezon sadece ilk maçta (Karabükspor) oyuna sonradan girerken sonrasındaki 6 karşılaşmaya ise ilk 11'de başlamıştı.
Trabzonspor derbisinde Cavanda'yı terceh edip hayal kırıklığı yaşayan Riekerink, Sabri'yi 9. haftada deplasmanda oynanacak Adanaspor sınavında tekrar as takımda görevlendirecek.
BİRKAÇ ORTA YAPTI, KANDIRDI
Riekerink, derbide 68 dakika dayanabildiği Cavanda'yı idman performansına aldanıp 11'e koydu. Son ana kadar hep Sabri'yi düşünen Hollandalı, son birkaç antrenmanda başarılı bindirmeler ve isabetli ortalar yapması nedeniyle Cavanda'yı tercih etti ama maçta umduğunu bulamadı.
LİNNES'E ŞANS DOĞDU
Teknik direktör Riekerink, uzun süredir 18'e bile almadığı Martin Linnes'i tekrar kadroya almaya başlayacak. Cavanda'nın bekleneni verememesi üzerine Sabri'yi görevlendirecek olan Hollandalı çalıştırıcının Linnes'i de yedeği olarak kulübede oturtacağı bildirildi.
Trabzonspor derbisinde Cavanda'yı terceh edip hayal kırıklığı yaşayan Riekerink, Sabri'yi 9. haftada deplasmanda oynanacak Adanaspor sınavında tekrar as takımda görevlendirecek.
BİRKAÇ ORTA YAPTI, KANDIRDI
Riekerink, derbide 68 dakika dayanabildiği Cavanda'yı idman performansına aldanıp 11'e koydu. Son ana kadar hep Sabri'yi düşünen Hollandalı, son birkaç antrenmanda başarılı bindirmeler ve isabetli ortalar yapması nedeniyle Cavanda'yı tercih etti ama maçta umduğunu bulamadı.
LİNNES'E ŞANS DOĞDU
Teknik direktör Riekerink, uzun süredir 18'e bile almadığı Martin Linnes'i tekrar kadroya almaya başlayacak. Cavanda'nın bekleneni verememesi üzerine Sabri'yi görevlendirecek olan Hollandalı çalıştırıcının Linnes'i de yedeği olarak kulübede oturtacağı bildirildi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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