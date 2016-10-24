 Sensiz olmuyor Reyiz – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Sensiz olmuyor Reyiz

    Sensiz olmuyor Reyiz

    Karabük sınavında Linnes’in yerine oyuna girmesinin ardından 6 maç formayı vermedi Cavanda, derbisinde beklentiyi karşılayamayınca Sabri yine 11’e göz kırptı.

    Sarı-kırmızılı takımda Sabri Sarıoğlu tekrar formasına kavuşacak. Sağ bekler arasında teknik direktör Jan Riekerink tarafından performansı en beğenilen isim olan tecrübeli futbolcu, Cavanda'nın beklentileri karşılayamaması nedeniyle önümüzdeki maçlarda 11'e geri dönecek. Takımda mücadele gücü en yüksek isim olarak dikkat çeken Sabri, bu sezon sadece ilk maçta () oyuna sonradan girerken sonrasındaki 6 karşılaşmaya ise ilk 11'de başlamıştı.

    derbisinde Cavanda'yı terceh edip hayal kırıklığı yaşayan Riekerink, Sabri'yi 9. haftada deplasmanda oynanacak Adanaspor sınavında tekrar as takımda görevlendirecek.

    BİRKAÇ ORTA YAPTI, KANDIRDI
    Riekerink, derbide 68 dakika dayanabildiği Cavanda'yı idman performansına aldanıp 11'e koydu. Son ana kadar hep Sabri'yi düşünen Hollandalı, son birkaç antrenmanda başarılı bindirmeler ve isabetli ortalar yapması nedeniyle Cavanda'yı tercih etti ama maçta umduğunu bulamadı.

    LİNNES'E ŞANS DOĞDU
    Teknik direktör Riekerink, uzun süredir 18'e bile almadığı Martin Linnes'i tekrar kadroya almaya başlayacak. Cavanda'nın bekleneni verememesi üzerine Sabri'yi görevlendirecek olan Hollandalı çalıştırıcının Linnes'i de yedeği olarak kulübede oturtacağı bildirildi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:20
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