Olmadı Hoca
Hollandalı hocanın, Galatasaray’ın 1-0 kaybettiği maça, Cavanda ve Lukas Podolski ile başlaması eleştiri konusu olurken ikinci yarıda yaptığı değişiklikler de beğenilmedi.
Galatasaray, Trabzonspor'a sahasında 1-0 yenilik ligdeki ilk mağlubiyetini alırken fatura teknik direktör Jan Olde Riekerink'e kesildi. Hollandalı hocanın, kadro ve oyuncu tercihleri eleştiri konusu oldu. Geldiği günden beri inandığı oyuncularla yola devam etmesiyle tanınan bu açıdan övgü alan Jan Olde Riekerink, Trabzonspor karşısına 7 maçtır sürekli forma verdiği Yasin Öztekin'i kulübede tutarken, Lukas Podolski'ye ilk 11'de görev verdi. Sabri'nin yerine, Cavanda ve sakatlanan Hakan Balta'nın yerine ise Semih Kaya ile başladı. Üç oyuncu da yerlerine forma giyen isimleri arattı. Cavanda sahanın en kötüsüydü. Semih hırslı ama yenilen golde hatalıydı. Podolski 90 dakika boyunca sahada hayalet gibiydi. İsabetsiz 2 şut çekebildi sadece...
Riekerink'in formsuzluğu bununla da sınırlı kalmadı. Cavanda'yı ilk 11'de oynatmak için derbiyi seçmesi yadırgandı. Sahada dökülmesine, top kayıplarına karşın oyundan almak için 68. dakikayı bekledi. Takımın sahadaki en yaratıcı ismi Sneijder'i oyundan çıkarırken bugüne kadar oynadığı maçlarda hiçbir varlık gösteremeyen Josue'yi aldı! Yasin'i görmezden geldi. Gole ihtiyacı olmasına karşın De Jong'u oyuna aldı ve oyuncu değişikliklerinde de sınıfta kaldı.
İŞTE RİEKERİNK'İN DİĞER TARTIŞILAN DEĞİŞİKLİKLERİ:
Karabükspor: 39. dakikada Linnes'i çıkarıp Sabri'yi aldı, Norveçli oyuncuyu kaybetti.
Akhisar: Sakatlanan Eren'in yerine Josue'yi oyuna aldı; Galatasaray'ı forvetsiz oynattı.
Kayseri: İkinci yarı başlarken Selçuk'u çıkardı takıma yeni katılan De Jong'u ayağının tozuyla oyuna aldı. Vatandaşı maçı tamamlayamadı. Rizespor: Sadece Yasin-Sinan değişikliğine gitti. Tek değişiklikle oyunu bitirdi.
Beşiktaş: 2-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'ın akın akın gelmesini göremedi. Maç 2-2'ye geldikten sonra Yasin ve Sabri'yi çıkarıp Josue ve Cavanda'yı aldı. Maçın bitimine iki dakika kalan artık biten Bruma'yı çıkarıp Sinan'ı sahaya sürdü.
ÇOK KIZDI
Riekerink de Trabzon maçında ortaya konulan futboldan memnun kalmazken 1-0 kaybettikleri maçta oyuncularını kenardan sık sık uyardı. Sakin tavırlarıyla bilinen deneyimli çalıştırıcı, zaman zaman hakeme de tepki gösterdi.
Riekerink'in formsuzluğu bununla da sınırlı kalmadı. Cavanda'yı ilk 11'de oynatmak için derbiyi seçmesi yadırgandı. Sahada dökülmesine, top kayıplarına karşın oyundan almak için 68. dakikayı bekledi. Takımın sahadaki en yaratıcı ismi Sneijder'i oyundan çıkarırken bugüne kadar oynadığı maçlarda hiçbir varlık gösteremeyen Josue'yi aldı! Yasin'i görmezden geldi. Gole ihtiyacı olmasına karşın De Jong'u oyuna aldı ve oyuncu değişikliklerinde de sınıfta kaldı.
İŞTE RİEKERİNK'İN DİĞER TARTIŞILAN DEĞİŞİKLİKLERİ:
Karabükspor: 39. dakikada Linnes'i çıkarıp Sabri'yi aldı, Norveçli oyuncuyu kaybetti.
Akhisar: Sakatlanan Eren'in yerine Josue'yi oyuna aldı; Galatasaray'ı forvetsiz oynattı.
Kayseri: İkinci yarı başlarken Selçuk'u çıkardı takıma yeni katılan De Jong'u ayağının tozuyla oyuna aldı. Vatandaşı maçı tamamlayamadı. Rizespor: Sadece Yasin-Sinan değişikliğine gitti. Tek değişiklikle oyunu bitirdi.
Beşiktaş: 2-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'ın akın akın gelmesini göremedi. Maç 2-2'ye geldikten sonra Yasin ve Sabri'yi çıkarıp Josue ve Cavanda'yı aldı. Maçın bitimine iki dakika kalan artık biten Bruma'yı çıkarıp Sinan'ı sahaya sürdü.
ÇOK KIZDI
Riekerink de Trabzon maçında ortaya konulan futboldan memnun kalmazken 1-0 kaybettikleri maçta oyuncularını kenardan sık sık uyardı. Sakin tavırlarıyla bilinen deneyimli çalıştırıcı, zaman zaman hakeme de tepki gösterdi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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