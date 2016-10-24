 Nevriye bıraktı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Nevriye bıraktı

    Nevriye bıraktı
    G.Saray Kadın basketbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Nevriye Yılmaz, 36 yaşında kariyerini noktaladı. Nevriye, ve formasıyla 10 lig, 7 kupa zaferi yaşadı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:05
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