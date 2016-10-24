Lig vahşi bir orman!
Riekerink, oyuncularına ilginç sözlerle moral verdi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:01
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 9
Yorum
Deniz Hocam bu aciklamadan sonra vicdanin rahat ise yapilack bir sey yok . Hakemlerden yana en cok sansiznolan biri varsa Riza hocadir.
- Barcelona fatihi lige döndü!
Toplam 1
Yorum
sadri murat biricik son periyotta ygbs lehine verdii sportmenlik dışı kararı sonrası ygbs li guard vesely nin üstüne yurudu.ygbs ye de faul calmalıydı.o pozisyon öncesi bogdanovic e yspılsn faulu vermedi ve msçın tansiyonu arttı.sn biricik emekli ol brak git...
- Alpay Özalan takımını sahadan çekti
Toplam 10
Yorum
Faruk Tff hakeme de ceza verin.,,Adamları 3 puanı gitti,Haklılar,,
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