 Lig vahşi bir orman! – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Lig vahşi bir orman!

    Lig vahşi bir orman!

    Riekerink, oyuncularına ilginç sözlerle moral verdi.

    G.Saray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, maçı sonrasında soyunma odasında oyuncularını teselli ederken uyarmayı ihmal etmedi. Hollandalı teknik adam, bu mağlubiyeti unutup bir sonraki maça konsantre olmaları gerektiğinin altını çizdi. "Ne kadar düştüğünüz değil, ne kadar çabuk ayağa kalkabildiğinizdir" diyen Riekerink, "Kaybettik ama hemen kalkmalıyız. Yoksa üzerimize basıp geçerler. Süper Lig vahşi bir orman gibi... Eğer yerde kalırsak bizi çiğ çiğ yerler" sözlerini kullandı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:01
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