''Güçlü ol, en kısa zamanda görüşeceğiz''
Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, kendisiyle tanışmak isteyen kanser hastası gence buluşma sözü verdi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir yumuşak doku kanseri türü olan rabdomyosarkom tedavisi gören ve adı Ferhat olduğu aktarılan 16 yaşındaki gencin Eren Derdiyok ile tanışma dileğine, sarı-kırmızılı futbolcu da kayıtsız kalmadı.
Ferhat isimli gencin isteği, kanser hastası çocukların dileklerini hayata geçirmek için çalışan, "Leyla'dan sonra" adlı sosyal platform tarafından duyurulurken, Eren Derdiyok ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ferhat, tanışma isteğin beni çok gururlandırdı. Güçlü ol, en kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:18
- Galatasaray hisseleri çıkışa geçti
Toplam 1
Yorum
Ertuğrul Bu yönetim bu hocayı cokmu aradı adam oyunu okuma becerısı hiç yok.asla şampıyo. Olamayız.
- Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında
Toplam 11
Yorum
isa bu kadroyla fener hayatta kazanamaz
- Planımız tuttu
Toplam 18
Yorum
Aygün Bir Fenerbahçeli Olarak Trabzonspor Yönetimini ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ı Tebrik Ediyorum
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