 Galatasaray hisseleri çıkışa geçti – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    hisseleri çıkışa geçti

    Galatasaray hisseleri çıkışa geçti

    Borsa İstanbul'da işlem gören AŞ hisselerinin fiyatı cumartesi günü gerçekleştirilen genel kurulun ardından haftaya yaklaşık yüzde 12 yükselişle başladı.

    Kulübünün cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetiminin, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili yetki alması, hisse fiyatının haftaya sert yükselişle başlamasını sağladı.

    Cuma gününü 33,06 TL'den tamamlayan Galatasaray hisselerinin fiyatı, yeni haftaya yüzde 11,9 artışla 37,00 TL'den başladı. Galatasaray takımının Toto Süper Lig'inde haftayı mağlubiyetle tamamlamasına karşın, Riva ve Florya arazilerine ilişkin proje ile gelirlerinin önemli ölçüde artacağı beklentilerinin Galatasaray pay piyasasında alımların güçlenmesine neden olduğu belirtiliyor.

    Saat 09.50 itibarıyla cuma günü kapanışına göre yüzde 9 yükselişle 35,96'TL'de dengelenen Galatasaray hisseleri, yatırımcısına ekim ayında yüzde 12, yıl başından bu yana ise yüzde 105 kazandırdı.

    Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketleri de haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Şu dakikalarda Beşiktaş Futbol AŞ yüzde 0,7, Futbol AŞ yüzde 0,4 değer kazandı. Süper Lig'de Galatasaray futbol takımını mağlup eden 'un hisseleri ise yüzde 1,7 yükseliş kaydetti.

    Galatasaray'ın toplam piyasa değeri Florya ve Riva projelerine ilişkin beklentilerle bir günde 65 milyon lira artarken, geçen yıl sonuna göre ise yaklaşık 400 milyon lira yükseldiği hesaplandı.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:55
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