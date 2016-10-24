Galatasaray hisseleri çıkışa geçti
Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray AŞ hisselerinin fiyatı cumartesi günü gerçekleştirilen genel kurulun ardından haftaya yaklaşık yüzde 12 yükselişle başladı.
Cuma gününü 33,06 TL'den tamamlayan Galatasaray hisselerinin fiyatı, yeni haftaya yüzde 11,9 artışla 37,00 TL'den başladı. Galatasaray futbol takımının Spor Toto Süper Lig'inde haftayı mağlubiyetle tamamlamasına karşın, Riva ve Florya arazilerine ilişkin proje ile gelirlerinin önemli ölçüde artacağı beklentilerinin Galatasaray pay piyasasında alımların güçlenmesine neden olduğu belirtiliyor.
Saat 09.50 itibarıyla cuma günü kapanışına göre yüzde 9 yükselişle 35,96'TL'de dengelenen Galatasaray hisseleri, yatırımcısına ekim ayında yüzde 12, yıl başından bu yana ise yüzde 105 kazandırdı.
Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketleri de haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Şu dakikalarda Beşiktaş Futbol AŞ yüzde 0,7, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 0,4 değer kazandı. Süper Lig'de Galatasaray futbol takımını mağlup eden Trabzonspor'un hisseleri ise yüzde 1,7 yükseliş kaydetti.
Galatasaray'ın toplam piyasa değeri Florya ve Riva projelerine ilişkin beklentilerle bir günde 65 milyon lira artarken, geçen yıl sonuna göre ise yaklaşık 400 milyon lira yükseldiği hesaplandı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:55
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 35
Yorum
altinoglu hocam seni Almanyadaki hakem seminerlerine bekleriz.pozisyonlari dogru yorumlama acisindan katkimiz olurdu sana.Ha" biliyorum,da,bjk yi kollamak,feneri taslamaktir asli görevim"diyorsan,ona karisamayiz tabii.Allah sifani versin.
- Bizi kimse tutamaz!
Toplam 5
Yorum
denyo kardeş sen ilkten fb yi kendi sahasında yen sonra konuş....kaç yıl oldu?
- Sensiz olmuyor Reyiz
Toplam 4
Yorum
gs gs sabri reyiz varken başka sağ beke gerek yok.
Galatasaray hisseleri çıkışa geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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