Eren'siz derdi çok
Galatasaray’da sezona müthiş giren Eren Derdiyok, 3 haftadır gol bulamıyor. Cimbom bu sezon ligde 3 maçta puan kaybederken, bunların 2’si yıldız golcünün boş geçtiği haftalara denk geldi.
Aslan sezon başında Kasımpaşa'dan Eren Derdiyok'u transfer etmiş ve hücumda geçen sezon Umut Bulut'la yaşadığı sorunları çözmüştü. Ancak sezona muhteşem başlayan başarılı forvet 3 haftadır kayıplarda. Eren susunca sarı-kırmızılılarda da puan kayıpları arttı. 28 yaşındaki forvet ilk 5 haftada 5 gol kaydetmişti. Ancak Antalyaspor ve Gençlerbirliği'nden sonra Trabzonspor'u da boş geçti. Aslan ligde geride kalan 8 haftanın 5'inde kazanırken, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Puan kayıplarından 2'si Eren'in gol atamadığı karşılaşmalarda geldi.
MAÇ SONU TESELLİ ETTİLER
Eren Derdiyok mücadele sonunda çok üzgün olduğunu söylerken takım arkadaşları onu teselli etti. Takımın kaptanları Selçuk İnan ve Wesley Sneijder, 90+6'da muhteşem röveşata vuruşu direkte patlayan 28 yaşındaki forvetle soyunma odasında bir konuşma yaptı. Bu arada teknik direktör Jan Olde Riekerink de hava toplarında büyük bir silah olan Eren Derdiyok'u yeteri kadar kullanamadıklarını belirtti. Hollandalı hocanın hafta arası yan ve duran toplarda Eren'in boy üstünlüğünü avantaja çevirecek çalışmalar yaptıracağı öğrenildi.
İLK KEZ GOL ATAMADI
Cimbom sezona iyi bir hücum takımı olarak girmişti. Oynadığı 7 haftada da gol atmayı başaran sarı-kırmızılılar Trabzonspor'u boş geçti. Galatasaray bu maçtan önce 2015-16 sezonunda evinde Beşiktaş karşısında gol bulamamıştı.
MAÇ SONU TESELLİ ETTİLER
Eren Derdiyok mücadele sonunda çok üzgün olduğunu söylerken takım arkadaşları onu teselli etti. Takımın kaptanları Selçuk İnan ve Wesley Sneijder, 90+6'da muhteşem röveşata vuruşu direkte patlayan 28 yaşındaki forvetle soyunma odasında bir konuşma yaptı. Bu arada teknik direktör Jan Olde Riekerink de hava toplarında büyük bir silah olan Eren Derdiyok'u yeteri kadar kullanamadıklarını belirtti. Hollandalı hocanın hafta arası yan ve duran toplarda Eren'in boy üstünlüğünü avantaja çevirecek çalışmalar yaptıracağı öğrenildi.
İLK KEZ GOL ATAMADI
Cimbom sezona iyi bir hücum takımı olarak girmişti. Oynadığı 7 haftada da gol atmayı başaran sarı-kırmızılılar Trabzonspor'u boş geçti. Galatasaray bu maçtan önce 2015-16 sezonunda evinde Beşiktaş karşısında gol bulamamıştı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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