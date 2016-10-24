 Drogba’ya ceza kesti – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Drogba’ya ceza kesti

    Drogba’ya ceza kesti
    Montreal Impact'in Toronto maçı kadrosunda yer almayan Drogba için karar verildi. Yedek kalmayı kabul etmediği için kadroya alınmayan oyuncuya, para cezası kesildi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:05
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