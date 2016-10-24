 Dersim’e çalışıyor – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Dersim’e çalışıyor

    Dersim’e çalışıyor
    G.Saray, Dersimspor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncular ise yarı sahada ofansif organizasyonlar üzerinde durdu.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:03
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