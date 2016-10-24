Cimbom’un yeni dersi: Şut

Trabzon maçı sonrası "Dersimizi aldık" diyen Riekerink bu hafta bol bol şut çalışması yaptıracak. Geride kalan 8 haftada en çok şut çektiği maçı oynayan ve maç boyunca rakip kaleyi 21 kez yoklayan Aslan, bunların sadece 4'ünde isabet sağladı. Bu düşük istatistikten rahatsız olan sarı-kırmızılı teknik adamın idmanlarda ekstra şut denemeleri yaptıracağı kaydedildi.