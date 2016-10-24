 Cimbom’un yeni dersi: Şut – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Cimbom’un yeni dersi: Şut

    Cimbom’un yeni dersi: Şut
    Trabzon maçı sonrası "Dersimizi aldık" diyen Riekerink bu hafta bol bol şut çalışması yaptıracak. Geride kalan 8 haftada en çok şut çektiği maçı oynayan ve maç boyunca rakip kaleyi 21 kez yoklayan Aslan, bunların sadece 4'ünde isabet sağladı. Bu düşük istatistikten rahatsız olan sarı-kırmızılı teknik adamın idmanlarda ekstra şut denemeleri yaptıracağı kaydedildi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:17
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