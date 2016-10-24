Aydınus’la yüzü gülmedi
Aslan, Fırat Aydınus'un yönettiği maçlarda puan kaybetmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak önceki gün Trabzonspor'a evinde 1-0'la boyun eğdi. Böylece Aydınus'un düdük çaldığı son 6 karşılaşmada Cimbom sahadan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Maç içinde de teknik direktör Jan Olde Riekerink, Fırat Aydınus'un kararlarına itiraz etti.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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