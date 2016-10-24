 Aydınus’la yüzü gülmedi – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Aydınus’la yüzü gülmedi

    Aydınus’la yüzü gülmedi
    Aslan, 'un yönettiği maçlarda puan kaybetmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak önceki gün 'a evinde 1-0'la boyun eğdi. Böylece Aydınus'un düdük çaldığı son 6 karşılaşmada Cimbom sahadan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Maç içinde de teknik direktör Jan Olde Riekerink, Fırat Aydınus'un kararlarına itiraz etti.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aydınus’la yüzü gülmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.