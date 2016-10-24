"Aboubakar, G.Saray'ın kapısından döndü"
Eski Galatasaraylı futbolcu Murat Erdoğan, Aboubakar'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğünü iddia etti.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Murat Erdoğan, Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.Son maçlarda kendisini göstermeye başlayan Aboubakar'ın transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğünü belirten eski futbolcu 'Bana Galatasaray camiasından şu an görev yapan iki isim Aboubakar'ın kalitesini sordu. Ancak Beşiktaş oyuncuya daha erken bir teklifte bulunduğu için oyuncu da Beşiktaş'ı tercih etmiş. Oyun stilleri farklı da olsa, bence Aboubakar Gomez'i unutturacak. Aboubakar tarzında bir oyuncunuz varsa ona göre oynarsınız. Galatasaray'a gelse farklı bir sistem oynanırdı. Oyuncu Beşiktaş'ta ama gönül ister ki Galatasaray forması giyseydi. Eren'le beraber çok ama çok başarılı olurdu ama Aboubakar Beşiktaş'ta ve çok mutlu' dedi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:32
- 18 dakikada Balıkesir şov
Toplam 2
Yorum
... futbolcuda vatandaştır. eğer toplum düzenine aykırı hareket etmişse polis de gereğini yapmıştır bence.
- Gol oldu, ortalık karıştı
Toplam 10
Yorum
aynısı aynısı biraz önce Tosic e yapıldı diyor bjk liler.Aynısı olsa Antalya 1-0 önde olurdu.Bu kadar kafa çalışmıyor işte.
- Kjaer kadar dinlemediler
Toplam 16
Yorum
Mehmet Fenerbahçe yönetimi Çıtır Pereira yi göndermicekti
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