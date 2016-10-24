56 dakikada 5 puan kaybı
Trabzonspor yenilgisi Nigel De Jong tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kayserispor maçında 45 dakika forma giyen Hollandalı oyuncu, sakatlanmış ve 4 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray, De Jong'ın 45 dakika forma giydiği maçtan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. De Jong, Trabzon karşısında ise son 11 dakikada Selçuk İnan'ın yerine oyuna girdi. Galatasaray, bu kez de 1-0 kaybetti ve tecrübeli futbolcu bir kez daha sahayı üzgün terk etti.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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