 56 dakikada 5 puan kaybı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    56 dakikada 5 puan kaybı

    56 dakikada 5 puan kaybı
    yenilgisi Nigel De Jong tartışmalarını yeniden alevlendirdi. maçında 45 dakika forma giyen Hollandalı oyuncu, sakatlanmış ve 4 hafta sahalardan uzak kalmıştı. , De Jong'ın 45 dakika forma giydiği maçtan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. De Jong, Trabzon karşısında ise son 11 dakikada Selçuk İnan'ın yerine oyuna girdi. Galatasaray, bu kez de 1-0 kaybetti ve tecrübeli futbolcu bir kez daha sahayı üzgün terk etti.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    56 dakikada 5 puan kaybı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.