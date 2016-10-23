Yetki başkanda
Kulübün içinde bulunduğu durumu anlatan ve başka bir çıkış yolu kalmadığını ifade eden Özbek, kongreye katılan üyelerden tam destek aldı. 1690 üyeden sadece 47’si ‘Hayır’ oyu kullandı. Genel kurul sonunda büyük mutluluk yaşayan Başkan, "Gözünüz geride kalmasın. Emanetiniz başımızın üstündedir. Kendi mallarımın üzerinde tutacağım, bunu bilin" ifadesini kullandı.
Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetimi, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili olarak yetki aldı. Maslak'ta bulunan UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'de saat 10.00'da başlayan kongrede bir konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, kulübün 1.5 milyar lira borcu bulunduğunu ifade ederek, "Borç her sene artıyor. Her yıl 120 milyon lira civarında faiz ve kur farkı gideri oluyor. Riva için çeşitli çalışmalar yapılmış ama sonuç alınamamış. Üzerinde sadece ot biten bir arazinin Galatasaray'a faydasının olmadığı düşüncesindeydim. Bu projeyi illaki bir sonuca götürmek gerekiyor" dedi.
GELİR 500 MİLYON DOLAR
Florya Metin Oktay Tesisleri'nin üzerinde bulunduğu arazinin tapu paylaşımına değinen başkan Özbek, buranın artık ihtiyaçları da karşılamadığını vurgulayarak, hem Türk Telekom Arena'ya yakın yeni bir tesis arazisine kavuşacaklarını hem de önemli bir gelir elde edeceklerini paylaştı. Üyelere bir görsel sunum da yapan Dursun Özbek, Riva için 2023 yılına kadar 300 milyon dolar, Florya için de 2019 yılına kadar 200 milyon dolar gelir beklentileri olduğunu ifade etti. Özbek'in konuşmasının ardından, protokolü incelemek üzere kurulan komisyonun başkanı Doğan Hasol, raporlarını üyelere okudu.
TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI
Yaklaşık 7 saat süren kongrede birçok üye gündeme dair olumlu ve olumsuz görüşlerini aktardı. Görüşmeler bölümünden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılımcıların çok büyük kısmı Dursun Özbek yönetimine yetki verilmesinden yana oy kullandı. Kongreye katılan bin 600'ün üstündeki üyenin sadece 47'si hayır oyu verdi. Çıkan sonuçtan oldukça memnun olan ve kapanış konuşmasını yapan Dursun Özbek, "Şahsıma ve yönetim kuruluna gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Gözünüz geride kalmasın. Emanetiniz başımızın üstündedir. Kendi mallarımın üzerinde tutacağım, bunu bilin" diye konuştu.
BARCELONA AYNISINI YAPTI
Hisse satmaya sıcak bakmadığını ve gayrimenkullerin değerlendirilmesinden yana olduğunu söyleyen Başkan Dursun Özbek, "Barça, Real Madrid, Manchester gibi birçok kulüp gayrimenkullerini değerlendirerek mali bağımsızlıklarını kazandı ve sporun en tepesine girdiler. Biz de aynı yolu izlemeliyiz" dedi.
2023'TE BORÇLAR BİTECEK
Kulübü kurtarmak istediklerini anlatan Özbek, "2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray'ı sıkıntısız bir hale getirmek istiyorum. Bu arazileri kaybedeceğiz ama yerine yenilerini de eklemek amacındayız. 3. Havalimanı yakınında 2 milyon metrekare arsanın üst hakkı için de görüşüyoruz" diye konuştu.
'EVET' DİYENLER NE DEDİ?
Hayri Kozak: Sayın başkan 'yolun sonuna geldik' diyor. Tarihte ilk kez bir başkan bunu diyor. Yıllarca sizleri hep sıktım. Her zaman 'yolun sonu kötü' dedim. Şimdi yolun sonuna geldik. Projeye karşı çıkıp ahkam kesenler televizyonlarda değil, burada çözüm önerisi sunsunlar. Kendi adıma hayati önem taşıyan bu projeye herkesi 'EVET' oyu vermeye davet ediyorum. Dursun Özbek başarısız olabilir ama bu adam Galatasaray için deli gibi çalışıyor.
Mehmet Helvacı: Mecbur olduğumuz için değil, projenin iyi bir alternatif olduğunu düşündüğüm için projeye olumlu yaklaşıyorum. Canaydın döneminde Riva'nın değeri 96 milyon dolar, borcumuz 70 milyon dolardı. Şimdi Riva arazisinin değeri, borcumuzu karşılamıyor. Tabii ki tamamen çaresiz değiliz ama olumlu bir adım olabilir. Ben olumlu oy vereceğim.
'HAYIR' DİYENLER NE DEDİ?
İnan Kıraç: Acaba bugün doğru bir gün mü? Bu toplantı yeterli bir toplantı mı? Bir referandumla Galatasaray üyesi olan herkesten görüş sorulmalı. Yapılan çalışmalar faydalıdır ama bugünkü şartlar altında bu yetkiyi, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle beklemeliyiz. Çalışmalar kaybolmaz, dursun. Önce önümüzü görelim. Madem ki bu kadar sıkıntılı günler geçirdik, bunu biraz daha çekelim. Yönetimimiz çalışsın. Bugün bu karar için benim oyum 'Evet' değildir.
Adnan Öztürk: Kendi malını küçümseyen, kendi malını kötüleyen bir mal sahibi ile ben tanışmadım. Başkan, "Borcumuz 1.5 milyar TL" dedi. Bunu çözmenin yolu 10 yıllık stratejik plan hazırlamaktan geçer. Bana bugün ileriye dönük hiçbir ciddi fikir verilmedi. Dün, 'mali sorunumuz yok' bugün, 'battık' diyerek bu iş olmaz. Komisyonun raporu bana hiçbir şey ifade etmiyor.
KARŞILIKLI HAMLE YAPTILAR
Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu saat 10.00'da başlarken ilk dakikalardan itibaren muhalefet ve yönetimin çekişmesine sahne oldu. İki taraf da isteklerini kabul ettirmek için hamleler yaptı ama kongreden istediğini alan yönetim hep bir adım öndeydi. İşte madde madde yaşanan o anlar:
1- Muhalefet Divan Başkanlığı'nı Metin Ünlü'nün yapmasını istiyordu ancak daha öneri yapılmadan İrfan Aktar seçildi ve yönetim büyük bir güç kazanmış oldu.
2- Riva ve Florya projelerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi yönünde verilen önerge tüzük gereği İrfan Aktar tarafından reddedildi.
3- Genel kurulun, basına kapatılması talebi kabul edilmedi.
4- Bu tip yatırımların görüşüldüğü olağanüstü genel kurullarda plan, proje ve kaynak bilgilerinin paylaşılması gerektiği, bu belgeler sunulmadan da karar verilemeyeceği ileri sürülerek, genel kurulun görüşmelere başlanmadan kapatılması önergeleri ise yapılan oylamada kabul görmedi.
5- Kongrenin görüşmelere başlanmadan kapatılması isteği de katılanlardan onay alamadı.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Galatasaray yönetimi, Riva ile Florya'da bulunan araziler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iştiraklerinden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile 29 Haziran 2016 tarihinde ön protokol imzalanmıştı. Dünkü kongrede bu protokol görüşülürken gün sonunda başkan Dursun Özbek, Emlak Konut ile nihai sözleşme imzalamak için yetki almış oldu. Özbek, Florya ve Riva'daki taşınmazları Emlak Konut aracılığıyla değerlendirecek ve buradan elde edilecek gelirin büyük kısmını borç ödemek, finansal yapıyı güçlendirmek, mali bağımsızlığı sağlamak için kullanacak.
GELİR 500 MİLYON DOLAR
Florya Metin Oktay Tesisleri'nin üzerinde bulunduğu arazinin tapu paylaşımına değinen başkan Özbek, buranın artık ihtiyaçları da karşılamadığını vurgulayarak, hem Türk Telekom Arena'ya yakın yeni bir tesis arazisine kavuşacaklarını hem de önemli bir gelir elde edeceklerini paylaştı. Üyelere bir görsel sunum da yapan Dursun Özbek, Riva için 2023 yılına kadar 300 milyon dolar, Florya için de 2019 yılına kadar 200 milyon dolar gelir beklentileri olduğunu ifade etti. Özbek'in konuşmasının ardından, protokolü incelemek üzere kurulan komisyonun başkanı Doğan Hasol, raporlarını üyelere okudu.
TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI
Yaklaşık 7 saat süren kongrede birçok üye gündeme dair olumlu ve olumsuz görüşlerini aktardı. Görüşmeler bölümünden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılımcıların çok büyük kısmı Dursun Özbek yönetimine yetki verilmesinden yana oy kullandı. Kongreye katılan bin 600'ün üstündeki üyenin sadece 47'si hayır oyu verdi. Çıkan sonuçtan oldukça memnun olan ve kapanış konuşmasını yapan Dursun Özbek, "Şahsıma ve yönetim kuruluna gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Gözünüz geride kalmasın. Emanetiniz başımızın üstündedir. Kendi mallarımın üzerinde tutacağım, bunu bilin" diye konuştu.
BARCELONA AYNISINI YAPTI
Hisse satmaya sıcak bakmadığını ve gayrimenkullerin değerlendirilmesinden yana olduğunu söyleyen Başkan Dursun Özbek, "Barça, Real Madrid, Manchester gibi birçok kulüp gayrimenkullerini değerlendirerek mali bağımsızlıklarını kazandı ve sporun en tepesine girdiler. Biz de aynı yolu izlemeliyiz" dedi.
2023'TE BORÇLAR BİTECEK
Kulübü kurtarmak istediklerini anlatan Özbek, "2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray'ı sıkıntısız bir hale getirmek istiyorum. Bu arazileri kaybedeceğiz ama yerine yenilerini de eklemek amacındayız. 3. Havalimanı yakınında 2 milyon metrekare arsanın üst hakkı için de görüşüyoruz" diye konuştu.
'EVET' DİYENLER NE DEDİ?
Hayri Kozak: Sayın başkan 'yolun sonuna geldik' diyor. Tarihte ilk kez bir başkan bunu diyor. Yıllarca sizleri hep sıktım. Her zaman 'yolun sonu kötü' dedim. Şimdi yolun sonuna geldik. Projeye karşı çıkıp ahkam kesenler televizyonlarda değil, burada çözüm önerisi sunsunlar. Kendi adıma hayati önem taşıyan bu projeye herkesi 'EVET' oyu vermeye davet ediyorum. Dursun Özbek başarısız olabilir ama bu adam Galatasaray için deli gibi çalışıyor.
Mehmet Helvacı: Mecbur olduğumuz için değil, projenin iyi bir alternatif olduğunu düşündüğüm için projeye olumlu yaklaşıyorum. Canaydın döneminde Riva'nın değeri 96 milyon dolar, borcumuz 70 milyon dolardı. Şimdi Riva arazisinin değeri, borcumuzu karşılamıyor. Tabii ki tamamen çaresiz değiliz ama olumlu bir adım olabilir. Ben olumlu oy vereceğim.
'HAYIR' DİYENLER NE DEDİ?
İnan Kıraç: Acaba bugün doğru bir gün mü? Bu toplantı yeterli bir toplantı mı? Bir referandumla Galatasaray üyesi olan herkesten görüş sorulmalı. Yapılan çalışmalar faydalıdır ama bugünkü şartlar altında bu yetkiyi, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle beklemeliyiz. Çalışmalar kaybolmaz, dursun. Önce önümüzü görelim. Madem ki bu kadar sıkıntılı günler geçirdik, bunu biraz daha çekelim. Yönetimimiz çalışsın. Bugün bu karar için benim oyum 'Evet' değildir.
Adnan Öztürk: Kendi malını küçümseyen, kendi malını kötüleyen bir mal sahibi ile ben tanışmadım. Başkan, "Borcumuz 1.5 milyar TL" dedi. Bunu çözmenin yolu 10 yıllık stratejik plan hazırlamaktan geçer. Bana bugün ileriye dönük hiçbir ciddi fikir verilmedi. Dün, 'mali sorunumuz yok' bugün, 'battık' diyerek bu iş olmaz. Komisyonun raporu bana hiçbir şey ifade etmiyor.
KARŞILIKLI HAMLE YAPTILAR
Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu saat 10.00'da başlarken ilk dakikalardan itibaren muhalefet ve yönetimin çekişmesine sahne oldu. İki taraf da isteklerini kabul ettirmek için hamleler yaptı ama kongreden istediğini alan yönetim hep bir adım öndeydi. İşte madde madde yaşanan o anlar:
1- Muhalefet Divan Başkanlığı'nı Metin Ünlü'nün yapmasını istiyordu ancak daha öneri yapılmadan İrfan Aktar seçildi ve yönetim büyük bir güç kazanmış oldu.
2- Riva ve Florya projelerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi yönünde verilen önerge tüzük gereği İrfan Aktar tarafından reddedildi.
3- Genel kurulun, basına kapatılması talebi kabul edilmedi.
4- Bu tip yatırımların görüşüldüğü olağanüstü genel kurullarda plan, proje ve kaynak bilgilerinin paylaşılması gerektiği, bu belgeler sunulmadan da karar verilemeyeceği ileri sürülerek, genel kurulun görüşmelere başlanmadan kapatılması önergeleri ise yapılan oylamada kabul görmedi.
5- Kongrenin görüşmelere başlanmadan kapatılması isteği de katılanlardan onay alamadı.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Galatasaray yönetimi, Riva ile Florya'da bulunan araziler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iştiraklerinden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile 29 Haziran 2016 tarihinde ön protokol imzalanmıştı. Dünkü kongrede bu protokol görüşülürken gün sonunda başkan Dursun Özbek, Emlak Konut ile nihai sözleşme imzalamak için yetki almış oldu. Özbek, Florya ve Riva'daki taşınmazları Emlak Konut aracılığıyla değerlendirecek ve buradan elde edilecek gelirin büyük kısmını borç ödemek, finansal yapıyı güçlendirmek, mali bağımsızlığı sağlamak için kullanacak.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
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bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
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mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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